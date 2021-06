Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wappnet sich derzeit für hitzebedingte Beeinträchtigungen und Störungen. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf der Infrastruktur, wie Unternehmenssprecherin Susann Becker mitteilt: „Metalle, wie beispielsweise Schienen oder Oberleitungen, dehnen sich bei Hitze aus.“ Bisher seien in Ludwigshafen noch keine fahrgastrelevanten und hitzebedingten Probleme aufgetreten. „Es gibt kein besonderes Momentum, weshalb wir warnen“, sagt Becker und spielt damit auf die derzeitige Situation in Karlsruhe an. Dort gab es Probleme im Tram- und Stadtbahnverkehr, weil die sogenannte Vergussmasse zwischen Asphalt und Gleisen an mehreren Stellen weich geworden war. Die Bahnen nahmen die Masse bei der Durchfahrt mit und so verklebten einige Schienen in der Karlsruher Innenstadt.

„Eine solche Situation haben wir in Ludwigshafen nicht“, betont Becker. Trotzdem sei Vorsicht geboten: So könne es etwa an Stellen, an denen die Gleise der Straßenbahnen in die Fahrbahnoberfläche eingelassen sind, bei großer Hitzeentwicklung zu Schäden kommen – und auch die Fahrzeuge der rnv könnten durch die Hitze beeinträchtigt werden. Die bekannten Schwerpunkte werden laut Becker derzeit genau beobachtet, um Störungen zu vermeiden. Sollte es dennoch zu hitzebedingten Fahrtausfällen oder Verspätungen kommen, werde die rnv über die Internetseite www.rnv-online.de sowie über die rnv-App informieren.