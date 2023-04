Bei der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ist das Deutschlandticket ab 3. April im Abo-Online-Portal sowie in den Mobilitätszentralen erhältlich. Bundestagsabgeordneter Christian Schreider (51, SPD) spricht von „gut investiertem Geld“.

Zum 1. Mai kommt das Deutschlandticket. Als Nachfolger des Neun-Euro-Tickets berechtigt es bundesweit zu beliebig vielen Fahrten mit dem Nahverkehr in der zweiten Klasse. Mit einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat wird es laut RNV als persönliches, nicht übertragbares, monatlich kündbares Abonnement ohne Mitnahmeregelung erhältlich sein.

Wer noch kein Ticket-Abo bei der RNV besitzt, kann das Deutschlandticket über das RNV-Portal Abo-Online unter abo.rnv-online.de erwerben. Außerdem ist das neue Ticketangebot in den Mobilitätszentralen der erhältlich. Fahrgäste, die bereits ein Ticket-Abo haben, müssen sich um nichts kümmern. Sie werden automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt, sofern dies im Vergleich zu ihrem bisherigen Ticket günstiger ist. Der Umstellungsprozess für bestehende Abos laufe bereits auf Hochtouren, sodass alle RNV-Kundenrechtzeitig vor dem 1. Mai ihr Deutschlandticket erhalten sollten. Wer sein Ticket-Abo in der Handy-Ticket-App von RNV und VRN nutzt, bekomme dort sein Deutschlandticket angezeigt. Kunden, die für ihr Abo die Plastikkarte gewählt haben, erhielten eine neue. Einzige Ausnahme: Job-Ticket-Inhaber erhielten ihre Fahrtberechtigung in Papierform.

Schreider: Größte Ersparnis Jobticket

Bundestagsabgeordneter Christian Schreider (51, SPD) ist Mitglied im Verkehrsausschusses und sagt: „Die 49 Euro sind gut investiertes Geld. Ab dem 1. Mai ist das Deutschlandticket bundesweit rund um die Uhr im öffentlichen Nahverkehr gültig. Gerade für die Berufspendler in unserer Metropolregion Rhein-Neckar lohnt sich das Ticket.“ Schreider betont, dass das angebotene Jobticket die größte Ersparnis biete. „Ich freue mich, dass bundesweit schon so viele Unternehmen klimafreundliche Mobilität für ihre Beschäftigten finanziell unterstützen. Beteiligen sich die Unternehmen am Deutschlandticket, kostet es für Arbeitnehmer höchstens 34,30 Euro“, erläutert er.

Christian Schreider Foto: privat/Gratis

Nach einer Initiative der Berliner Ampel-Koalition hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten auf eine Finanzierung des Deutschlandtickets geeinigt. Insgesamt planen Bund und Länder dafür drei Milliarden Euro jährlich ein. Das Ticket wird vorrangig digital, gleichzeitig aber auch barrierefrei zu erhalten sein. Bundestag und Bundesrat hatten letzte Details in den vergangenen Wochen geklärt. Am 31. März nahm das Ticket im Bundesrat die letzte Hürde.

Im Netz

Weitere Infos unter www.rnv-online.de/deutschlandticket.