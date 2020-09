Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) arbeitet weiter an der „Verbesserung der Ökobilanz im Fuhrpark“. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt, wurden acht moderne Hybrid-Linienbusse angeschafft. Eingesetzt werden die Busse der RNV zufolge beim Tochterunternehmen V-Bus. Die neuen Busse fahren im Stadtverkehr in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Sechs der Busse wurden vom Land Baden-Württemberg mit je 42.500 Euro pro Wagen bezuschusst. Diese sechs Busse fahren in Mannheim und Heidelberg, die anderen beiden in Ludwigshafen. Die RNV betont, dass die neuen Busse durch Umweltfreundlichkeit, moderne Technik und ihren Komfort (gerade auch für mobilitätseingeschränkte Menschen) überzeugen. V-Bus erbringt als Subunternehmer der RNV Leistungen im städtischen Liniennetz. Die Gesamtinvestition für die acht Busse beträgt 2,2 Millionen Euro. Die V-Bus-Flotte umfasst 75 Busse.