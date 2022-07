Das seit 1. Juni bis einschließlich August bundesweit erhältliche Neun-Euro-Ticket hat auch die Fahrgastzahlen im Bereich der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) nach oben getreiben: In Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg wurden im Juni rund 110.000 dieser Tickets über alle verfügbaren RNV-Kanäle verkauft, die meisten ganz klassisch am Fahrausweisautomat. „Das ist definitiv mehr, als wir erwartet haben“, sagt Christian Volz auf Kaufmännischer RNV-Geschäftsführer. Auf der anderen Seite sei der Verkauf der meisten anderen Tickets fast vollständig zurückgegangen.

Plus von 6,5 Prozent

Auch bei den Fahrgastzahlen mache sich das Neun-Euro-Ticket bemerkbar. Vergleiche man die Fahrgastzahlen mit denen vor der Corona-Pandemie, stehe unterm Strich ein Zuwachs von gut 6,5 Prozent, so Volz. Am deutlichsten trete der Effekt des Neun-Euro-Tickets im Freizeitverkehr zutage, also vor allem an Wochenenden und Feiertagen. Mehr zu ersten Zwischenbilanz der RNV finden Sie hier.