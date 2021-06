Die Mobilitätszentralen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sind ab Juni auch an Samstagen wieder von 10 bis 15 Uhr geöffnet, wie das Unternehmen mitteilt. Weil die Kunden coronabedingt überwiegend telefonische und digitale Beratungsangebote in Anspruch genommen hatten und die Nachfrage an Samstagen vorübergehend gering war, waren die Mobilitätszentralen an diesem Tag mehrere Monate lang geschlossen. Unter der Woche gelten in den drei Mobilitätszentralen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen weiterhin die bekannten Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 17.30 Uhr.