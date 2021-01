In den Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) müssen ab sofort medizinische Masken getragen werden. Darauf weist das kommunale Verkehrsunternehmen hin. Erlaubt sind der RNV zufolge OP-Masken und Masken, die den Schutzstandards FFP2, KN95 oder N95 entsprechen. Einfache Stoffmasken seien nicht mehr zulässig. Die RNV setzt damit die aktuellen Corona-Vorgaben der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz um. Für Kunden bleiben die Mobilitätszentralen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg geöffnet. Allerdings empfiehlt die RNV die Möglichkeiten, sich digital oder telefonisch beraten zu lassen und digital Fahrscheine zu kaufen. Weitere Informationen dazu gibt es unter Telefon 0621/465-4444 oder im Netz unter www.rnv-online.de/tickets.