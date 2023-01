Bei einer mobilen Kontrolle von Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und Polizei in den Straßenbahnen des Ludwigshafener Liniennetzes wurden am Freitag (16 bis 20 Uhr) rund 2500 Fahrgäste überprüft. 63 davon waren ohne gültigen Fahrschein unterwegs. In 21 Fällen mussten die Polizeikräfte die Kontrollen unterstützen.