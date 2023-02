Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird die Fahrplanreduzierung in Ludwigshafen und Mannheim bei den Straßenbahnen zum 20. März und im Busbereich zum 14. April aufheben und das Angebot wieder aufstocken. Das hat das Verkehrsunternehmen mitgeteilt. Der Regelfahrplans war im Herbst reduziert worden. Als Gründe führte die RNV einen hohen Krankenstand sowie Material- und Lieferengpässe in den Werkstätten an. Durch das absehbare Ende des Winters sowie durch Teillieferungen dringend benötigter Ersatzteile habe sich die Situation bereits gebessert. Aufgrund von Gleisarbeiten im Bereich der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte) wird die Strecke zwischen Pfalzbau und Ludwigshafen-Hauptbahnhof von Montag, 27. Februar bis Freitag, 3. März 2023, jeweils zwischen 22 Uhr und 4 Uhr des Folgetages für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Bahnen der Linien 4 und 4A. Die Stadtbahnen werden über die Haltestellen Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz umgeleitet. Die Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße entfällt im genannten Zeitraum.