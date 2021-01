Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat angekündigt, ab Montag, 11. Januar, wieder weitgehend zum Regelfahrplan zurückzukehren. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen sein Bus- und Bahn-Angebot seit Weihnachten vorübergehend reduziert. „Alle Busse und Bahnen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg fahren ab 11. Januar tagsüber wieder nach dem an Schultagen geltenden Fahrplan“, heißt es von der RNV. Der Nachtverkehr bleibe allerdings eingeschränkt. Bis kurz nach Mitternacht gebe es noch Fahrten aus den Stadtzentren in die Stadtteile, danach werde der Betrieb bis zum frühen Morgen eingestellt. Auch die RNV-Mobilitätszentren sollen am 11. Januar wieder öffnen.