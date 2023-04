Zum Preis von 49 Euro im Monat ist am 3. April der bundesweite, offizielle Verkauf des Deutschlandtickets gestartet, das als nicht übertragbares und monatlich kündbares Abonnement konzipiert ist. Offiziell eingeführt wird das Ticket zum 1. Mai. „Seit Verkaufsstart verzeichnet die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ein hohes Interesse an dem neuen Ticketangebot sowie ein erhöhtes Besucheraufkommen in den Mobilitätszentralen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Aktuell hat die RNV etwa 9000 Deutschlandtickets über ihre digitale Plattform sowie direkt vor Ort in den Mobilitätszentralen verkauft.“ Seit Bekanntwerden der Einführung des Tickets seien rund 100.000 bei der RNV bestehende Jahreskarten-Abos auf das neue Deutschlandticket umgestellt worden. Auf Hochtouren laufen laut RNV auch die Produktion und der Versand der Tickets, sodass alle Bestandskunden rechtzeitig ihr Deutschlandticket zum 1. Mai erhalten sollten. Erwerben kann man das neue Ticket nach Angaben des Unternehmens online über abo.rnv-online.de oder per Bestellschein in den RNV-Mobilitätszentralen. Weitere Informationen zum Deutschlandticket finden Interessierte im Internet auf der Seite www.rnv-online.de/deutschlandticket.