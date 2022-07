Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) passt in der Ferien- und Sommerzeit die Öffnungszeiten ihrer Mobilitätszentralen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg an. Von Freitag, 15. Juli, bis Mittwoch, 31. August, sind die Mobilitätszentralen montags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 17.30 Uhr. An Samstagen bleiben die Mobilitätszentralen über die Sommermonate geschlossen.

In den genannten Zeiten stehen die Mitarbeiter der Mobilitätszentralen für Verbindungsauskünfte, Mobilitätsberatung sowie Infos zu Tickets und Fahrpreisen bereit. Der telefonische Kundenservice ist darüber hinaus montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 17.30 Uhr unter 0621 465-4444 erreichbar.

Im Netz

www.rnv-online.de