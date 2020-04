Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) appelliert an ihre Fahrgäste, in Bussen und Bahnen einen Mundschutz zu tragen. „Noch ist es eine dringende Empfehlung und in unserem Verkehrsgebiet gibt es noch keine ausdrückliche Pflicht, einen Schutz zu tragen, aber unsere Gesundheit steht schon jetzt im Mittelpunkt“, so das Verkehrsunternehmen. Alle Menschen sollten im öffentlichen Raum Mund-Nasen-Masken tragen, um die Ausbreitung von Corona zu verlangsamen. Auch selbstgenähte Masken würden helfen. „Ein Mundschutz, den wirklich alle tragen, ist ein gemeinsames Zeichen für gegenseitigen Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme“, appelliert das Unternehmen. Die RNV hat auch einen entsprechenden Videoclip ins Netz gestellt.