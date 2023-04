Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Woche mit Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist fast vorbei, das erste Zwischenfazit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH positiv. Fast alle halten sich an die Vorgabe. Und wer in den ersten drei Tagen noch keinen Mund-Nasen-Schutz dabei hatte, bekam sogar einen geschenkt.

100.000 Einwegmasken haben RNV-Mitarbeiter zwischen Montag und Mittwoch unters Volk gebracht – dann waren alle vergeben, wie Victoria Pfaff, eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens, sagt. In Bahnen, etwa der