Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) kehrt ab Montag auch im Abend- und Nachtverkehr wieder vollständig zum regulären Fahrplan zurück, wie er vor den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie galt.

Wie das Verkehrsunternehmen weiter mitteilt, wird nun an Werktagen sowie Wochenenden und Feiertagen auch nach 23 Uhr wieder das reguläre Bus- und Bahnangebot gefahren.

Die RNV hatte Ende April damit begonnen, ihr Angebot wieder hochzufahren, nachdem der Fahrplan wegen der behördlicher Corona-Vorgaben zeitweise stark eingeschränkt worden war, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Maskenpflicht gilt weiter

Nach wie vor gilt in allen Bussen und Bahnen der RNV sowie an Haltestellen aus Infektionsschutzgründen die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Fahrgäste sind angehalten, die Maskenpflicht zu befolgen sowie die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen zu beachten. Die Einhaltung der Maskenpflicht wird von RNV-Mitarbeitern sowie den Ordnungsämtern in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg kontrolliert.

Im Netz