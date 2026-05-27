Wenn eine Straßenbahnstrecke saniert oder neu gebaut wird, geht es meistens um Millionenbeträge. Warum eigentlich?

Einem normalen Menschen wird schwindelig, wenn er hört, wie viel Geld Bahninfrastruktur kostet. Ein Beispiel: Die Hohenzollernstraße (Linie 10, Nord/Friesenheim) wird auf einer Länge von anderthalb Kilometern vollsaniert – Kostenpunkt: rund 44 Millionen Euro. Von außen sichtbar sind davor und danach die Schienen im Boden. Kostet Metall denn wirklich so viel?

Metall ist in der Tat teuer, sagt Frank Dommasch, Infrastrukturchef bei der Rhein-Nekar-Verkehrsgesellschaft (RNV) – aber das ist nicht alles. Ja, ein Meter Gleis – zwei Schienen – kostet zwischen 1200 und 2000 Euro, und ein Meter Oberleitung zwischen 1000 und 1300 Euro. Aber es gibt noch viel mehr, was beim Bahnbau beachtet werden muss. „Zum Beispiel ist es in der Hohenzollernstraße so, dass wir die gesamte Fahrbahn erneuern – inklusive Gehweg. Das kostet“, sagt Dommasch. Grob ein Viertel der Gesamtkosten entfielen darauf.

Dazu kommen Signalanlagen und neue, barrierefreie Haltestellen. Und, dass man die Strecke sozusagen auf neue Füße stellen will. „Früher hat man die Gleise recht simpel an der Oberfläche verlegt. Aber das hält nicht lange – und ist nach einiger Zeit nicht sehr sicher“, erläutert Dommasch. Jetzt werde um die 70 Zentimeter tief gegraben und eine solide Basis geschaffen. Das sei zwar kurzfristig teuer, dafür rechne es sich langfristig durch geringere Wartungskosten.

Eine Weiche kostet sechsstellig

Öffnet man den Boden, dann können noch einige Überraschungen kommen, die die ganze Angelegenheit noch kostspieliger machen. Zum Beispiel Rohre, Kabel oder Kanäle, von denen man nichts wusste – und die dann umgeleitet werden müssen. Oder, noch schlimmer aus der Perspektive eines Bauleiters: alte Mauerreste. Denn dann müsse erstmal untersucht werden, dafür muss man pausieren, und das, klar, kostet Geld. Oder der Boden könnte belasteter sein, als die stichpunktartigen Kontrollen bisher gezeigt haben. Dann wird der Umgang damit schwieriger – und eben kostspieliger.

Wie viel konkrete Bauteile kosten, zeigt das Beispiel einer Weiche. Sie schlägt mit rund 120.000 Euro zu Buche. Weil eine Weiche hohen Belastungen ausgesetzt sei – stark befahrene Weichen hielten etwa fünf Jahre lang –, muss sie besonders robust gebaut sein. Das bedeute eine hohe Materialqualität und spezielle Schienenprofile, um Sicherheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten. Allein der elektrische Antrieb zum Spurwechsel koste um die 15.000 Euro, sagt Dommasch. Warum der am Ende so viel koste, sei schwer zu sagen – doch es sei ein marktüblicher Preis.

Kupferpreis verdreifacht

Der Markt sei da noch so eine Sache. Denn vor allem durch ihn gab es Steigerungen: Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Iran-Krieg taten alle ihr Übriges, um die Preise zu treiben. Baustellenfahrzeuge zu betreiben, wird durch die Energiekrise deutlich teurer, genauso wie die Herstellung von Stahl und Beton. Aber auch der Kupferpreis habe sich innerhalb der vergangenen Jahre verdreifacht, sagt Dommasch. Dazu kommt, dass die hohe Nachfrage im Bereich Bahn die Preise ohnehin erhöht.

Oftmals vergessene Kostenfaktoren sind Planung und Kommunikation. Planung sei zwar nie der Hauptkostenpunkt, denn sie mache höchstens 20 Prozent der Kosten bei kleineren Projekten aus. Je größer das Projekt, desto niedriger der Planungsanteil, meist liege er bei zehn Prozent, sagt Dommasch. Aber zum Beispiel bei knapper Planung mit wenig Vorlauf könnten sich sogar Baukosten erhöhen, weil Firmen kurzfristige Ausschreibungen meist teurer berechneten, so Dommasch. Zur Planung gehört auch, dass man angrenzenden Verkehr sichert und ihn mit Anwohnern verträglich gestaltet. In der Hohenzollernstraße liegt eine Notfallzufahrt zum Klinikum – da sei es besonders wichtig, dass man da gut plane. Auch Gutachten zu Schall- oder Bodenbelastung gehören zur Planung.

Auch Kümmerer kosten Geld

Kommunikation sei wichtig – gerade bei Großprojekten wie der Pfalztram. Früher habe man oft lediglich Infoblätter in Briefkästen verteilt, heute gehe man aufwendiger vor und mehr in den Dialog. Es brauche heutzutage zum Beispiel einen Kümmerer, der sich mit Belangen und Beschwerden während des Baus befasst. Eine Extra-Stelle, die der Bauleiter schlecht selbst übernehmen kann. Oder Bürgerinfoveranstaltungen. Währenddessen gibt es weiterhin Flyer für die Fahrgäste, wenn sich der Linienweg ändert. Das alles kostet wieder Geld – was es aber wert sei, sagt Dommasch, denn durch gute Kommunikation reduziere man am Ende Konflikte.

Alles das ist teuer. Doch wo könnte es Einsparpotenziale geben? Im Bau an sich sei das nicht abzusehen, sagt Dommasch, technische Innovationen gebe es kaum. Zwar könnte man langfristig mit vorausschauendem Fahren oder gar Autonomie etwas im Betrieb sparen, doch den Bau betreffe das kaum. Besser wäre laut Dommasch vor allem frühzeitige Finanzierungssicherheit, denn dann könne man sich besser vorbereiten und früher ausschreiben. Das Investitionsbeschleunigungsgesetz, das seit 2020 bundesweit gilt, helfe da bereits, sagt Dommasch. Denn dadurch laufen zumindest Genehmigungsverfahren schneller – und sind damit günstiger.