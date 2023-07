Während der Sommerferien reduziert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ihr Angebot. Betroffen sind die Stadtbahnlinie 2 in Mannheim sowie zwei Buslinien. Auch in Ludwigshafen wird die Buslinie 65 bis September eingestellt.

Der RNV-Sommerferienfahrplan gilt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jeweils während der Sommerferien in beiden Bundesländern. Da das Fahrgastaufkommen in dieser Zeit erfahrungsgemäß insgesamt etwas geringer sei, werde die RNV diese Zeit nutzen, um in verschiedenen Bereichen in ihrem Betrieb für Entlastung zu sorgen. Insbesondere der nach wie vor hohe Krankenstand mache dies erforderlich. Hinzu komme, dass einige Unfälle in der letzten Zeit die Fahrzeugverfügbarkeit einschränken würden, teilt das Verkehrsunternehmen weiter mit.

Die Buslinie 80 in Ludwigshafen wird zwischen Montag, 24. Juli, und Freitag, 1. September 2023, eingestellt. Als Alternative können Fahrgäste in Richtung BASF die Stadtbahnlinie 7 oder in Fahrtrichtung Mundenheim (Am Schwanen) die Linie 6/6A sowie die Buslinie 74 nutzen.

In Mannheim fährt die Straßenbahnlinie 2 zwischen Donnerstag, 27. Juli, und Samstag, 9. September, zwischen Feudenheim und der Neckarstadt-West nur noch in einem 20-Minuten-Takt. Die Buslinie 65 wird während dieser Zeit eingestellt. Fahrgäste können in Richtung Glückstein-Quartier und Hochschule alternativ die Stadtbahnlinien 1 und 3 nutzen. Fahrgäste mit Fahrtziel Universität-West und Popakademie können alternativ die Buslinie 60 nutzen.