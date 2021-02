Die Mobilitätszentralen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) bleiben an Samstagen voraussichtlich bis Ende Februar geschlossen. Grund hierfür sei die Tatsache, dass die Kunden der aktuell überwiegend telefonische und digitale Beratungsangebote in Anspruch nähmen und der Bedarf an persönlicher Vor-Ort-Beratung vor allem an Samstagen sehr gering sei. Unter der Woche bleiben die Öffnungszeiten der drei Mobilitätszentralen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen laut RNV wie gewohnt von Montag bis Freitag von 9.30 bis 17.30 Uhr bestehen. Der Kundenservice sei zudem wie bislang von Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr unter der Nummer 0621/465 4444 erreichbar. Weitere Infos zu den digitalen Beratungsangeboten und Ticket-Kanälen sind im Netz unter www.rnv-online.de/tickets zu finden.

Rücksichtnahme oberstes Gebot

Die RNV setze weiterhin alles daran, die Gesundheit der Fahrgäste und Mitarbeiter zu schützen. Dennoch bleibe gegenseitige Rücksichtnahme oberstes Gebot. Deshalb gelte weiterhin in allen Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Fahrgäste werden dringend gebeten, die geltende Maskenpflicht zu befolgen sowie die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen zu beachten.