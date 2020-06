Ab Montag können in vielen Bussen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wieder der Vordereinstieg genutzt und beim Fahrer Tickets gekauft werden. Darüber hat das Verkehrsunternehmen am Freitag informiert. Möglich wird dies durch einen Umbau: Alle Busse werden mit speziellen Trennscheiben ausgestattet. Sie schirmen den Fahrerplatz ab. So soll die Ansteckungsgefahr zwischen Personal und Fahrgästen minimiert werden. Zu Beginn der Corona-Krise hatte die RNV aus Sicherheitsgründen den Ticketverkauf in Bussen gestoppt und den Vordereinstieg gesperrt. Die RNV hat eigenen Angaben zufolge knapp die Hälfte ihrer Omnibusse mit gläsernen Trennscheiben ausgerüstet. Es werde bis Ende Juli dauern, bis alle Busse nachgerüstet sind. Das Land Baden-Württemberg bezuschusse den Einbau der Trennscheiben mit 1500 Euro pro Bus, so die in Mannheim ansässige RNV. Bei Bussen, in denen noch kein entsprechender Schutz verbaut wurde, trenne weiterhin ein Absperrband den vorderen Bereich des Busses ab. Bis zur Installation der Scheiben werden in diesen Bussen weiterhin keine Fahrscheine verkauft und nur die hinteren Türen geöffnet. Die RNV spricht von der nächsten Stufe der „schrittweisen Rückkehr zur Normalität“, denn ab Montag sollen auch wieder die Fahrscheinkontrolleure unterwegs sein. Geplant sei zudem, ab Ende Juni auch beim Nacht- und Wochenendverkehr zum vor der Krise gültigen Fahrplan zurückzukehren. Unverändert gilt in Bussen und Straßenbahnen aber eine Maskenpflicht.