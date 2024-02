Auch in diesem Jahr finden in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg wieder zahlreiche Veranstaltungen im Zusammenhang mit der fünften Jahreszeit statt, die Auswirkungen auf den Betrieb des Bahn- und Busverkehrs der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) haben. Alle Informationen zu Umleitungen und Zusatzfahrten seien kompakt und übersichtlich online auf der Fasnachtssonderseite der RNV zu finden, so das Verkehrsunternehmen.