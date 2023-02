In den Nächten von Sonntag auf Rosenmontag sowie von Rosenmontag auf Fasnachtsdienstag wird auf von der Rhein-Neckar-Vekehrsgesellschaft (RNV) betriebenen Linien ein durchgehender Nachtverkehr wie vor Wochenenden angeboten. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wird zudem wegen der traditionellen Brauereistürmung am Rosenmontag, 20. Februar, die Schillerstraße in Oggersheim zwischen 13 und 16 Uhr den Verkehr gesperrt. Laut RNV wird in dieser Zeit die Buslinie 72 zwischen Hans-Warsch-Platz und Speyerer Straße in beiden Richtungen über die Mannheimer Straße und K3 umgeleitet. Die Haltestellen Fieskostraße, Erich-Kästner-Straße sowie die reguläre Haltestelle Speyerer Straße entfallen, dafür wird laut RNV in der Ruchheimer Straße, Höhe der Einmündung Speyerer Straße, eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Busse der Linie 73 werden ebenfalls über die Mannheimer Straße und K3 umgeleitet, entsprechend können laut RNV die Haltestellen Fieskostraße, Erich-Kästner-Straße, Speyerer Straße und In den Neugärten während der Straßensperrung nicht angefahren werden und entfallen.