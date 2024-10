Mal eine richtige Straßenbahn lenken? Beim Tag der offenen Tür der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ist das möglich. Am Samstag, 12. Oktober, 12 bis 18 Uhr, öffnet die RNV ihre Betriebshoftore in der Möhlstraße 27 in Mannheim für Besucher. Laut den Veranstaltern stehen Führungen und zahlreiche Informations- und Unterhaltungsaktionen auf dem Programm. Außerdem haben die Besucher die Wahl, ob sie in die Fahrerkabine einer echten Straßenbahn einsteigen oder in einem Fahrsimulator eine virtuelle Runde durch Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg drehen. Die neue 60 Meter lange Rhein-Neckar-Tram wird ebenfalls zu sehen sein. Diese bezeichnet die RNV als „Flaggschiff des Nahverkehrs in der Region“. Auch historische Fahrzeuge werden ausgestellt. Darüber hinaus können sich Besucher über Fahrpläne und Tarife informieren. Weitere Informationen: www.rnv-online.de.