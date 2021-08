„Ein fantastischer Ort“ sei dies, meinte Nik Bärtsch am Ende. Das Festival Enjoy Jazz war wieder einmal in der Friedenskirche in Ludwigshafen zu Gast. Eine Programmänderung auf Grund von Einreisebeschränkungen hatte zu diesem Soloabend des Schweizer Pianisten in dem modernen Kirchengebäude geführt. Aber nicht nur der Ort war außergewöhnlich an diesem Abend.

Beim Festival „Enjoy Jazz“ kennt man Nik Bärtsch bislang als kompositorischen Kopf und Leiter seiner beiden Ensembles. Ronin heißt die auch mit elektronischen Instrumenten arbeitende Band, Mobile die akustische Variante. Seit 20 Jahren arbeitet Bärtsch hier teilweise mit denselben Musikern, perfekt eingespielte Ensembles und die idealen Interpreten für die aus Jazz und Minimal Music geformten Kompositionen des Bandleaders. Dass vor allem Ronin seit 2006 auch international ein bekannter Name ist, hatte mit einem Vertrag beim Münchner Plattenlabel ECM, aber auch mit den regelmäßigen Festivalauftritten in der Metropolregion zu tun. Im Quartett und Quintett konnte man die Schweizer erleben, verstärkt mit Streichern oder als mehrstündige nächtliche Performance. Nik Bärtsch als Solisten kennt man dagegen weniger.

Dabei hat der in Zürich lebende Musiker eine klassische Klavierausbildung und war am Anfang des Jahrtausends auch als Solist auf Tourneen in der Schweiz zu erleben. Aber dann kam es eben zur Gründung seiner erfolgreichen Ensembles. In deren Musik überlagern sich die Rhythmuspatterns der einzelnen Musiker, was einen betörenden Groove ergibt, der auch Menschen außerhalb der Jazz-Community gefällt. Bärtsch selbst, seit jungen Jahren ein Anhänger von japanischem Kampfsport und fernöstlicher Philosophie, spricht von „Zenfunk“ und „Ritual Groove Music“. Igor Strawinsky, Morton Feldman und Steve Reich haben ihn beeinflusst. Im Jazz ist seine Musik etwas ganz und gar Eigenständiges.

Erkundungsreise am Piano

Jetzt also als Solist. Wie in seinen Ensembles setzt er auch hier keine elektronischen Hilfsmittel ein, benutzt weder Loops noch Samples. Alles ist handgemacht und live. Auf den „Ritual Groove“ muss man allerdings erst einmal warten, Bärtsch startet seinen Auftritt im halligen Kirchenraum als tastender Erkunder von Klängen, Harmonien und melodischen Kürzeln. Das klingt eher impressionistisch als jazzig, die immer wieder eingestreuten kurzen Rhythmuspatterns bleiben ein vages Versprechen.

Die Erkundungsreise am Piano bleibt auch nicht auf die Tasten beschränkt. Immer wieder greift Bärtsch direkt in die Saiten, erzeugt dumpfes Grollen oder flirrende Harfensounds, klopft auch mal perkussiv auf den Korpus. Fast ein Drittel des am Ende knapp einstündigen Konzerts ist um, als die linke Hand dann doch zu einer längeren rhythmischen Repetition findet und die rechte ihre melodischen Improvisationen darüberlegt. Die werden immer wieder variiert und verschoben, bis aus den sich irgendwann überlagernden Patterns ein komplexes musikalisches Gebilde entsteht.

Eine meditative Erfahrung

Man konnte dem Komponisten hier quasi bei der Arbeit zusehen und zuhören, konnte erleben, wie aus recht einfachen Formen ein immer komplizierteres Ganzes entsteht. Der 49-Jährige geht diesen Weg noch mehrfach an diesem Abend, demonstriert, wie aus einem einzelnen, in einer knappen Rhythmus-Sequenz wiederholten Ton eine flirrende Kaskade von Tönen, Klängen und Polyrhythmen erwachsen kann. In einem Interview hat Bärtsch dieses Verfahren einmal so beschrieben: „Wenn man verschiedene Patterns überlagert, beginnt was ganz Interessantes im Gehirn und im Körper. Man braucht ziemlich viel Zeit, bis man diese polyrhythmischen Muster, Felder und Räume wirklich spürt und hört. Das ergibt ganz unglaubliche Zustände, eine Art meditative Wahrheit.“

Vielleicht konnte ja auch in dem mit 90 meist maskenbewehrten Besuchern sparsam besetzten Kirchenraum der eine oder andere diese meditative Erfahrung teilen. Für alle anderen war es ein spannendes Konzert mit einem großartigen Musiker. Wichtig sei es, „zusammen die Musik zu feiern“, gab Nik Bärtsch den Besuchern noch mit auf den Weg. Aber da schwang auch Skepsis mit, wie lange dies in dem gerade beginnenden Corona-Herbst wohl noch möglich sein wird.