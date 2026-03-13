Zünfte, Gaukler, Musik: Der Herzogenriedpark in Mannheim wird zur Mittelalterkulisse. Handwerk, Ritterspiele und Kulinarik stehen auf dem Programm.

Der Herzogenriedpark in Mannheim verwandelt sich von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 15. März, in eine mittelalterliche Kulisse. Händler, Gaukler und Lagergruppen aus verschiedenen Regionen präsentieren an diesen drei Tagen die Vielfalt des Mittelalters. Das Event bietet Besuchern handgefertigte Waren wie Leder- und Töpferarbeiten, orientalische Früchte, Harnische und Schmuck sowie mittelalterliche Speisen und Getränke, darunter Wildgerichte und Honigwein. Veranstalter laden zu einem abwechslungsreichen Programm mit Ritterspielen, Fechtschaukampf, Tribaltanz und altertümlicher Musik ein.

Laut Veranstaltungsprogramm wird die Veranstaltung durch Handwerksdemonstrationen bereichert: Glasbläser, Schmiede und Textilmaler zeigen ihr Können. Kinder können sich aktiv beteiligen, indem sie filzen, schnitzen oder töpfern. Für Unterhaltung sorgen zudem Märchenerzähler und Gaukler, während ein handbetriebenes Karussell nostalgische Momente schafft. Üppige Speisen und labende Getränke standen den Veranstaltern zufolge schon im Mittelalter ganz hoch im Kurs: Wildwurst und Wildgulasch, schottische Teigfladen, Blumenkohl in Blätterteig und andere Gerichte stehen auf den Karten. Auch für authentische mittelalterliche Atmosphäre wird gesorgt, da Lagergruppen mit Zelten und Feuerstellen die Szenerie bereichern.

Der Markt im Herzogenriedpark ist an diesen Tagen nur mit einem Ticket zugänglich. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Besucher können vergünstigte Tickets online erwerben. Der Veranstaltungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen: Die Bahnlinien 1 und 3 halten am Neuen Messplatz, die Linien 4, 4A, 5, 5A und 15 sowie die Buslinie 61 an der Bonifatiuskirche.