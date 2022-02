Weil ein 21-Jähriger am Dienstagabend in Mannheim mit seinem Auto einen U-Turn vollführte und dabei eine Straßenbahn übersah, wurde sein BMW im Gleisbett erfasst und einige Meter mitgeschleift. Fahrer und der Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr wurde für 90 Minuten eingestellt und durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt.