Ein Audi-Fahrer hat am Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt durch ein riskantes Fahrmanöver zwei Motorradfahrer zu Fall gebracht und ist von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei am Dienstag meldete, war der Unbekannte gegen 15 Uhr auf dem Friedrichsring unterwegs, als er auf Höhe der Collinistraße unvermittelt die Spur wechselte. Zwei Motorradfahrer im Alter von 67 und 68 Jahren konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und stürzten zu Boden. Die beiden Männer verletzten sich dabei leicht. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die gestürzten Biker zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise unter Telefon 0621 174-4222.