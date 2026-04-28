Juwelier Schröder ist eines der letzten inhabergeführten Fachgeschäfte in der Ludwigshafener Innenstadt. Im Mai feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen.

Schröder ist einer der letzten Juweliere in der Region, der nicht zu einer der großen Ketten gehört. Gegründet wurde das Geschäft, das sich heute in der Bahnhofstraße 8 (Mitte) befindet, 1976 von Wilhelmine Schröder-Hack, die bereits eineinhalb Jahre später ihren Sohn Bernd mit an Bord holte. Mittlerweile führen Bernd und Eva Schröder ihren Betrieb gemeinsam mit Sohn Maximilian, der damit bereits die dritte Generation bildet.

Zur Feier des Jubiläums hat sich Familie Schröder einiges einfallen lassen. Angeboten werden unter anderem eine Rabattaktion und ein Gewinnspiel. Auch die Dekoration der Schaufenster ist auf das Jubiläum abgestimmt. Darum haben sich Maximilian Schröder und seine Mutter Eva selbst gekümmert. „Wir lieben individuelles Design, Gestaltung ist unsere Passion“, sagt Eva Schröder. Zu sehen sind etwa ein goldfarbener weiblicher Torso, eine Schlange, goldene Feigenblätter und Äpfel.

Kunden schätzen persönliche Beratung

Man freue sich über treue Stammkunden aus der ganzen Region und auch darüber, neue Kunden gewinnen zu können, betont Eva Schröder. Geschätzt wird an dem Fachgeschäft – so ist es auf Bewertungsportalen im Internet zu lesen – die persönliche Beratung. Das Team, zu dem auch Verkäuferin Roswitha Volz gehört, nimmt sich Zeit für die Wünsche und hört so manche Geschichte. „Wir sind zum Teil schon richtige Seelsorger“, sagt Eva Schröder und lacht.

Für Bernd Schröder, der selbst Sohn eines Goldschmieds aus Idar-Oberstein ist, und seinen eigenen Sohn Maximilian waren die beruflichen Wege jeweils vorgezeichnet. Umso mehr freuen sich Bernd und Eva Schröder darüber, dass sich ihr Sohn von Kindesbeinen an für die Arbeit in der Werkstatt und für Schmuck interessiert hat. Er hat in Idar-Oberstein sein Studium in Schmuckdesign mit einem Bachelor of Fine Arts abgeschlossen. Bernd Schröder hat außerdem eine Ausbildung als Edelstein-Fasser absolviert, was mittlerweile selten geworden ist.

Umarbeiten von Eheringen ist sehr gefragt

„Es hilft, wenn man mit der Materie groß geworden ist“, erklärt Bernd Schröder. In der Familie gibt es weitere Goldschmiede, Edelsteinschleifer und andere verwandte Berufszweige, sodass auch außergewöhnliche Kundenwünsche erfüllt werden können. „Wir haben für alles Partner und Lieferanten und wissen immer, an wen wir uns wenden können“, sagt Maximilian Schröder. Gerade diese besonderen Kundenwünsche machten den Beruf spannend.

Auf die Frage, welche Aufträge ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, erzählen Bernd und Eva Schröder von einer Dame, mit der sie mehr als ein Jahr lang an der Anfertigung eines Kettenanhängers für deren Enkelin gearbeitet haben: ein Komet auf einem Sternenhimmel, in den ein Brillantring eingearbeitet wurde. Aus Skizzen sei ein Modell geworden, das mehrfach umgearbeitet und schließlich in die Realität überführt worden sei, so Eva Schröder.

Blick in die Werkstatt: Maximilian Schröder arbeitet an einem neuen Werkstück, einem Ring. Foto: Sybille Burmeister

Nachgefragt sei auch das Umarbeiten von Eheringen in Fällen von Trauer oder bei Erbschaften. Aus zwei Exemplaren wird dann entweder ein neuer Ring gefertigt oder es wird ein ganz anderes Schmuckstück daraus. Bei aller Handwerksarbeit wird auch bei Juwelier Schröder mit CAD-Skizzen am Computer gearbeitet.

Verlobungs- und Trauringe sind einer der Schwerpunkte bei Juwelier Schröder. Oft gebe es dann auch Fotos der Verlobung oder der Trauung und Besuche der Paare im Geschäft. Was ihnen hier im Gedächtnis geblieben ist: Ein älteres Paar habe sich nach 50 Jahren wiedergefunden und wolle nun heiraten.

Auch Reparaturen werden angenommen

Die Kunden können eigene Steine oder Familienerbstücke in den Laden in der Bahnhofstraße bringen und dann gemeinsam mit den Fachleuten überlegen, was daraus Neues entstehen könnte. Die Schröders kaufen auch Gold zum Tagespreis an. Von Designern und Goldschmieden gibt es im Laden zudem „fertigen“ Schmuck zu kaufen, und auch Reparaturen werden angenommen.

Mitarbeiterin Roswitha Volz gehört seit dem Umzug in die nun frisch renovierten Räume in der Bahnhofstraße im Jahr 2013 zum Team. Hinein gelangt man nur, nachdem man geklingelt hat – die Juweliere haben sich zum Schutz moderne Sicherheitsvorrichtungen einbauen lassen. Im Geschäft merkt man davon nichts. Innen herrscht eine ruhige Wohlfühlatmosphäre. „Der Besuch bei uns soll ein schönes Erlebnis sein“, erklärt Max Schröder. Kunden können im Vorfeld Termine ausmachen, auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten. Auf die Auswirkungen der Baustellen in der Innenstadt ist das Unternehmen gespannt – und davon überzeugt, auch diese Zeit gut zu überstehen.