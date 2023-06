Eine Glocke erklingt am Sonntag zwischen den Platanen auf der Parkinsel. Am Johannistag ruft sie zur Taufe. Rund 1600 Menschen machen sich im Laufe des Tages auf den Weg in den Ludwigshafener Stadtpark am Rheinufer, um die Aufnahme von Kindern und Erwachsenen in die christliche Gemeinde zu feiern. Mehr dazu hier.