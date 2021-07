Nach dem Spendenaufruf für die Opfer der Hochwasserkatastrophe ist die „Aktion Ruchheim hilft“ mit Hilfsgütern überschüttet worden. Tausende Menschen haben am Samstag Kleidung, Lebensmittel und Schuhe gebracht. Ortsvorsteher Dennis Schmidt ist überwältigt und hat jetzt einen ganz großen Wunsch.

„Ich habe am Freitag die Bilder aus den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gesehen und mir gedacht: Wir müssen anpacken und Hilfe organisieren“, berichtet Schmidt. Er informierte die Medien und startete in den sozialen Netzwerken die „Aktion Ruchheim hilft“. Was dann passierte, damit hatte der 28-jährige CDU-Politiker nicht gerechnet.

Sofort bildete sich ein Helferkreis von zirka 40 Menschen. Am Samstagmittag wurde das Ruchheimer Gemeinschaftshaus geöffnet, um dort die Sachspenden zu sammeln. Davor hatte sich schon ein lange Schlange aus Spendern gebildet. Menschen aus dem ganzen Umland, von Kaiserslautern, Karlsruhe bis Heidelberg, brachten unter anderem Kleidung oder haltbare Lebensmittel in das Dorf am Rande von Ludwigshafen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine überwältige Resonanz geben würde. Das waren Tausende Menschen, die kamen. Ich hatte Gänsehaut“, sagte der Ortsvorsteher.

Stau in Ruchheim

Wegen des Ansturms sei der Verkehr in und um Ruchheim zeitweise zusammengebrochen. Das Gemeinschaftshaus füllte sich schnell mit den Spenden. „Es war alles dabei – vom Babystrampler bis zum Schlafsack“, berichtet er. Nach ein paar Stunden war kaum Platz mehr da, um Kleidung und andere Dinge lagern zu können. Dennis Schmidt zog daraufhin die Notbremse, beendete die Hilfsaktion vorzeitig. Es folgte ein öffentlicher Aufruf, keine Spenden mehr vorbei zu bringen. Ursprünglich sollte die Aktion bis Sonntag gehen.

Einige der Spender blieben gleich da, um die Waren zu sortieren und in Kartons zu verpacken. Ortsvorsteher Schmidt steht in Kontakt mit Bürgermeistern aus der Katastrophenregion. In Absprache mit den Verantwortlichen entschieden die Ruchheimer daraufhin am Sonntagmittag, erst einmal Lebensmittel und Tiernahrung nach Ahrweiler zu fahren. Ein zweiter Transport ging nach Aachen, wo die Malteser eine zentrale Sammelstelle eingerichtet haben.

Noch kein Überblick über Schäden

„Die Leute denken noch gar noch gar nicht daran, was sie an Klamotten brauchen. Viele leben in Notunterkünften oder sind bei Verwandten untergekommen und wissen noch gar nicht, was mit ihrem Zuhause passiert ist“, hat Schmidt erfahren. Deswegen sollen die Kleiderspenden ein paar Tage eingelagert werden, bis der unmittelbare Katastropheneinsatz vorüber ist. „Die Spenden werden noch gebraucht werden, weil viele Leute einfach alles verloren haben“, ist Schmidt überzeugt. Viele Dörfer seien noch nicht begehbar, Straßen und Brücken vom Hochwasser weggespült worden. Das Wasser habe sieben bis acht Meter hoch gestanden. Es werde noch einige Zeit dauern, bis es einen Überblick über das Ausmaß der Katastrophe gebe, ist der Ortsvorsteher überzeugt.

Die Sachspenden werden in Ruchheim deshalb erst einmal weiter sortiert und auch in einer landwirtschaftlichen Halle zwischengelagert, haben die Organisatoren der Hilfsaktion entschieden. Wenn konkreter Bedarf gemeldet werde, dann könnten die entsprechend sortierten Spenden schnell geliefert werden „Das Gemeinschaftshaus platzt aus allen Nähten“, sagt Schmidt, der eigentlich nur bis Montag Urlaub hat, jetzt aber noch freie Tage dranhängen will, um die Logistik weiter zu organisieren. Wenn aus den Notstandsgebieten der konkrete Bedarf gemeldet wird, sollen die Kleiderspenden dorthin transportiert haben. Gesammelt worden waren in Ruchheim neben Kleidung und Schuhen, Drogerieartikel, haltbare Lebensmittel, Haushaltswaren, Kinderspielzeug sowie Tiernahrung.

Spediteur gesucht

Bisher dachten die Ruchheimer, sie könnten mit Privatautos und Anhängern die Spenden transportieren. „Wir haben aber so viel. Damit bekämen wir einen 40-Tonner locker voll“, sagt der Ortsvorsteher. Deswegen wäre es toll, wenn eine Spedition eine Transportmöglichkeit bieten würde. „Ein Lkw und ein Fahrer wären uns sehr willkommen“, sagt Schmidt.