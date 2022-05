Am Donnerstagmorgen war es so weit: Die vier Riesenschildkröten Emil, Iulius, Hemingway und Einstein haben den Zoo Heidelberg für ihren Urlaubsaufenthalt im Zoo Prag verlassen. Die vier Reptilien werden in Tschechien bleiben, bis der Wiederaufbau des Schildkrötenhauses im Zoo Heidelberg erfolgt ist. Das Gebäude wurde im Februar während des Sturms sehr stark beschädigt und soll nun wiederaufgebaut und energetisch saniert werden. Ganz auf Schildkröten verzichten müssen Besucher im Zoo Heidelberg nicht. Die kleineren Artgenossen, wie die Strahlenschildkröten oder die Ägyptischen Landschildkröten, sind am Montag, 23. Mai, Hauptdarsteller, wenn das Zoo-Team anlässlich des Welt-Schildkrötentags ein besonderes Programm vorbereitet.