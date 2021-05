In unserem Artikel „Bauruine statt Luxushotel“ vom 20. April 2021 haben wir berichtet, Nikolas Löbel stehe im Verdacht, Lobbyarbeit für Aserbaidschan betrieben zu haben, und sei Hinweisen zufolge in den Verkauf eines leerstehenden Hochhauses in Mannheim an eine aserbaidschanische Gesellschaft eingebunden gewesen. Hierzu stellen wir richtig, dass diese Verdachte unzutreffend sind.

