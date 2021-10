Feste in Zeiten der Pandemie sind eine Seltenheit geworden. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, den Baufortschritt des zweiten Ärztehauses in der Leininger Straße 49 mit einem Richtfest in kleinem Rahmen feiern zu können“, so kommentiert GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet den Baufortschritt in der Gartenstadt.

Durch die Aufteilung des Ärztehauses in Wohn- und Gewerberäume könne man nicht nur das Angebot der Gesundheitsversorgung in Ludwigshafen weiter steigern, sondern gleichzeitig auch Menschen dringend benötigten Wohnraum zur Verfügung stellen, zeigt sich auch Oberbürgermeisterin und GAG-Aufsichtsratsvorsitzende Jutta Steinruck (SPD) von dem Projekt überzeugt.

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG errichtet auf dem 2311 Quadratmeter großen Grundstück in der Leininger Straße ein Gebäude mit zwei Gewerbeeinheiten, zwei Praxen und vier Wohnungen. Die Gebäudeflächen seien über den rollstuhlgerechten Aufzug barrierefrei erschlossen und mit automatisch öffenbaren Eingangstüren ausgestattet, heißt es in einer Presseerklärung.

Auch Sanitätshaus geplant

Das Erdgeschoss werde mit Technikräumen, „Mieterkellern“, Lagerräumen für die Arztpraxen sowie zwei Gewerbeeinheiten – einem Hörgeräteakustikgeschäft und einem Sanitätshaus mit einer Podologischen Praxis – belegt. Das Hörgeräteakustikgeschäft mit einer Nutzfläche von zirka 111 Quadratmetern befinde sich auf der linken Hälfte des Gebäudes, das Sanitätshaus mit einer Podologischen Praxis und Nutzfläche von 197 Quadratmetern auf der rechten Gebäudehälfte. Im ersten Obergeschoss sollen zwei Arztpraxen entstehen, wie die GAG mitteilt. Eine Internistische Arztpraxis mit einer Nutzfläche von etwa 190 Quadratmetern sowie eine Orthopädische und Unfallchirurgische Praxis mit einer Mietfläche von 217 Quadratmetern.

Das zweite Obergeschoss mit vier Wohneinheiten, jeweils mit 60 bis 65 Quadratmetern Wohnfläche werde als Staffelgeschoss mit einem begrünten Flachdach errichtet. Eine der Wohnungen soll für Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Das Investitionsvolumen für das neue Ärztehaus in der Gartenstadt liegt nach Angaben der GAG bei 4,7 Millionen Euro.