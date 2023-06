Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das städtische Wohnungsunternehmen GAG feiert erneut Richtfest: dieses Mal in der Adolf-Diesterweg-Straße. Am Ortsende von Oggersheim entstehen 84 neue Wohnungen in verschiedenen Größen. Der Mietpreis von 6,40 Euro pro Quadratmeter klingt verlockend.

„Vor zwei Wochen war es das Ärztehaus,