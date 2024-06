Das nächste Richtfest für das fünf Baufelder umschließende „Ludwigs-Quartier“ am Rheinufer Süd: 65 Millionen Euro steckt der Projektentwickler in der Halbergstraße in 337 Studentenapartments sowie eine Kita mit 75 Plätzen. Zum Sommersemester 2025 soll der Komplex bezugsfertig sein.

Das auf dem ehemaligen Halberg-Areal heranwachsende „Ludwigs-Quartier“ ist aktuell das bedeutendste Wohnbauprojekt in der Innenstadt und schließt die letzte