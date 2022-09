Unmengen von Müll findet sich in den Weltmeeren. Wie der Müll dahin kommt? Etwa aus den Flüssen. So auch durch den Rhein. Um die Müllmenge zu verringern, gab es in diesem Jahr erneut den Rhine-Clean-Up-Day am vergangenen Samstag. Freiwillige machten sich, ausgerüstet mit Greifern, Handschuhen, Müllsäcken und Warnwesten, auf den Weg, um Abfall entlang des Rheins einzusammeln. Nicht nur in Ludwigshafen startete diese Aktion, auch in anderen Städten am Rhein wurde Müll gesammelt. Das gemeinsame Ziel: Den Rhein von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden zu säubern. Die Organisatorin in Ludwigshafen, Natice Orhan-Daibel, sagt: „Man wird wütend auf Menschen, die so ignorant sind und einfach alles wegwerfen: Feuchttücher, Taschentücher, Plastiktüten, Pappbecher, Kippen, Schuhe, Socken, Fast Foodverpackungen, andere Verpackungen, und ganz besonders schlimm sind die weggeworfenen Kronkorken und Flaschen, die auf den Steinen zerdeppert wurden.“ 24 Abfallsäcke kamen bei der Aktion zusammen.