Achtung, Autofahrer: Ab Montag, 4. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 22. Mai, wird in der Rheinuferstraße zwischen Hemshoftunnel und Nordbrückenkopf in Fahrtrichtung Stadtzentrum ein Fahrstreifen gesperrt, informiert die Stadtverwaltung. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf der Rheinuferstraße bis zum Rückbau der Hochstraße Nord (B44) sei eine Instandsetzung der Übergangskonstruktion auf Höhe der Dessauer Straße erforderlich. Hierzu müssen laut Verwaltung mehrere Traverslager sowie Federn ausgetauscht werden. Aus Gründen der Arbeitssicherheit wird am 4. Mai der Hemshoftunnel in Fahrtrichtung Stadtzentrum während der verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 13 Uhr für die Dauer von Gelbmarkierungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über den Hemshofkreisel umgeleitet.