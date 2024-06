Am Freitag, 28. Juni, startet das Rheinuferfest in der Innenstadt. Offiziell eröffnet wird das Festprogramm von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) um 20 Uhr auf der Hauptbühne am Platz der Deutschen Einheit. Das Musikprogramm am Eröffnungsabend präsentiert unter dem Motto „Pfälzer Gipfeltreffen“ drei Bands der Region. Zum Auftakt ab 18.15 Uhr spielt die Formation „Horsch mol hi“ Akustik-Rock in „Pälzer Sprooch“. Direkt nach dem offiziellen Auftakt sind die Anonyme Giddarischde dran. Ab 22.15 Uhr rocken die Jungs von Grand Malör bis tief in die Nacht die Bühne. Am Samstagabend tritt unter anderem die AC/DC Tribute-Band „We Salute You“ auf.

Klassik am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 12 Uhr mit dem Klassik-Open-Air der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Den Abend beschließt das Festival Jazz am Rhein. Samstag und Sonntag gibt es zudem ein großes Kinderprogramm mit Maskottchenparade. Am Samstag findet zudem der 25. Stadtlauf als Begleitveranstaltung statt.

Ein weiterer Publikumsmagnet ist nach Angaben der ausrichtenden Stadtmarketinggesellschaft Lukom die BASF-Wein-Lounge auf dem Ludwigsplatz mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Speisen. Am Rheinufer bietet eine Street-Food-Meile Spezialitäten aus aller Welt.

In den Vorjahren besuchten jeweils rund 20.000 Gäste das Rheinuferfest, das nach der Corona-Pandemie das große Stadtfest abgelöst hat. Mehr Infos im Netz unter https://www.lukom.com/events/rheinuferfest/.