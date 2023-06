„Der liebe Gott muss ein Pfälzer sein“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitagabend zur Eröffnung des zweiten Rheinuferfests. Von angekündigten Gewittergüssen blieb das Areal am Rheinufer dabei verschont. Die OB freute sich auf die Pfälzer Kultbands Woifeschkänisch, die Anonyme Giddarischde und Grand Malör. Sie verwies nicht nur auf das abwechslungsreiche Bühnenprogramm, sondern auch auf die Street-Food-Meile am Rheinufer und die BASF-Weinlounge auf dem Ludwigsplatz. „Außerdem bin ich froh, dass es Edsel wieder gut geht“, sagte sie über den Sänger der Anonyme Giddarischde, der nach gesundheitsbedingter Zwangspause wieder auf der Bühne steht. Den Gästen wünschte sie „drei tolle Tage“. Morgen spielen auf dem Platz der Deutschen Einheit die Smokie-Revival-Band (18.15 Uhr), die Robbie-Williams-Tribute Show (20 Uhr) und „The Music of Queen“ (22.15 Uhr). Der Sonntag beginnt um 12 Uhr mit dem Klassikkonzert der Deutschen Staatsphilharmonie.

Mehr zum Programm lesen Sie hier.