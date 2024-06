Mit leichter Verzögerung hat am Freitagabend das dritte Ludwigshafener Rheinuferfest begonnen. Bis zuletzt wurde noch an der Bühnentechnik gearbeitet, ehe die Formation Horsch mol hie aus Bobenheim-Roxheim den zu diesem Zeitpunkt noch wenig gefüllten Platz der Deutschen Einheit musikalisch eroberte. „Das Pfälzer Gipfeltreffen ist letztes Jahr sehr gut angekommen“, erklärte Eventmanager Christian Diehl von der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. Deshalb habe man auch in diesem Jahr wieder auf die Zugkraft der Anonyme Giddarischde und natürlich der Lokalmatadoren von Grand Malör gesetzt. Von Anfang an gerüstet waren auch das Streetfood-Festival am Rheinufer und die BASF-Weinlounge auf dem Ludwigsplatz. Diese hat große Ähnlichkeit mit dem beliebten After-Work-Format. Agnes Hilsenbeck nannte den größten Unterschied: „Das Rheinuferfest geht über drei Tage.“ Ansonsten dürfen sich die Gäste hier wieder auf die Genüsse aus der BASF-Gastronomie freuen. Internationale Küche gibt es hingegen direkt am Rheinufer. Nur eine Unabwägbarkeit gibt es in diesem Jahr: „Wir entscheiden aufgrund der Wetterprognose erst am Samstagmittag, ob das Klassik Open Air am Sonntagmorgen stattfindet“, erklärte Lukom-Chef Christoph Keimes. Als Ersatzspielort stehe der Pfalzbau zur Verfügung.