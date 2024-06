Neben der sogenannten Maskottchenparade, bei der es am Samstag, 29. Juni, um 14.45 Uhr zu einem Wettrennen zahlreicher Figuren auf dem Platz der Deutschen Einheit kommt, warten auf die jüngsten Besucherinnen und Besucher des Rheinuferfests noch weitere spannende Programmpunkte.

Auf der Hauptbühne gibt es am Festsamstag so zum Beispiel ab 13.25 Uhr den Hip-Hop-Auftritt der Tanz- und Sportbühne, ab 13.55 Uhr der Tanzschule Knöller sowie ab 14.30 Uhr Darbietungen der Tänzerinnen und Tänzer von Pias Ballettstudio. Die elf- bis 14-jährigen Nachwuchstalente der Turngemeinde Oggersheim bieten laut der Ludwigshafener Marketinggesellschaft Lukom um 15.15 Uhr eine mitreißende Performance in modernem Tanz. Ab 15.25 Uhr präsentieren nacheinander dann gleich drei Gruppen des Ludwigshafener SC Jazzdance in unterschiedlichen Altersklassen. Hip Hop auf Wettkampfniveau zeigt La Dancestar Academy von Laura Legnini ab 15.40 Uhr.

Das Kids-Areal direkt neben der Street-Food Meile am Rheinufer präsentiert am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr eine Spielstraße mit verschiedenen Spiel- und Mitmach-Möglichkeiten sowie Kinderschminken und Glitzertattoos. Eine kleine sportliche Herausforderung für die jungen Gäste sei der Bungee Run, wie die Lukom mitteilt.

Am Sonntag, im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr, wird die Inselprinzessin gemeinsam mit dem Piraten als Walking Act unterwegs sein und Jung und Alt zum gemeinsamen Fototermin einladen.