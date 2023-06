Benjamin Blümchen, Biene Maja, Super Mario und jede Menge andere Helden aus den Kinderzimmern sind bei der Maskottchenparade am 1. Juli, 13 bis 18 Uhr, beim Rheinuferfest auf dem Platz der Deutschen Einheit zu bestaunen. Darüber informiert die Marketinggesellschaft Lukom. Das Maskottchentreffen startet um 11 Uhr mit einem Rundgang durch die Rhein-Galerie über den Platz der Einheit bis hin zur Bühne des Rheinuferfests.

Anfassen und umarmen erwünscht

Jeweils zur vollen Stunde mischen sich die Protagonisten aus Kino, Fernsehen, Büchern und Spielen in Lebensgröße für etwa eine halbe Stunde mitten unters Publikum. Anfassen und umarmen oder ein gemeinsames Erinnerungsfoto machen sei dabei ausdrücklich erwünscht. So manche Figur dürfte auch bei Erwachsenen Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken. Um 13 Uhr treten dann alle Charaktere gemeinsam auf der Bühne auf und werden ausführlich vorgestellt. Am 14.45 Uhr folgt ein Wettrennen dieser Figuren. Ermöglicht wurde die Maskottchenparade durch die Unterstützung der Rhein-Galerie.

Hip-Hop und Tanz

Auf der Bühne gibt es innerhalb des Kinderprogramms beim Rheinuferfest Hip-Hop-Auftritte von der Tanz- und Sportbühne (13.25 Uhr) und um 14.15 Uhr (Tanzschule Knöller). Um 15.15 folgt ein Tanzauftritt des TGO Oggersheim, um 15.25 Uhr ein Auftritt von Pias Ballettstudio. Entlang des Rheinufers können die Kleinen am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr eine Spielstraße besuchen und eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn genießen. Kinderschminken sowie Glitzertattoos sind weitere Angebote. Am Sonntag sind zwischen 15 und 18 Uhr Rapunzel und ein Pirat als Walking Act unterwegs. Alle Angebote sind kostenfrei.

Drei Kultbands am Start

Musikalisch startet das bis 2. Juli laufende Rheinuferfest – wie berichtet – am 30. Juni mit drei Kultbands: die Bands Woifeschdkänisch, Anonyme Giddarischde und Grand Malör. Ihre Premiere feiert die BASF-Wein-Lounge auf dem Ludwigsplatz. Eine Flanierstrecke entlang des Rheinufers ist die Street-Food-Meile mit Spezialitäten aus aller Welt.