Mit regem Zuspruch ist der Stadtmarketinggesellschaft Lukom zufolge am Freitagabend das Rheinuferfest gestartet. Ab 18.15 Uhr präsentierte die Formation Horsch mol hi ihren Akustik-Rock in Pfälzer Mundart. Direkt im Anschluss übernahm Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) die offizielle Eröffnung des Rheinuferfests. Die Anonyme Giddarischde setzten das Pfälzer Gipfeltreffen dreier in der Region sehr beliebter Bands an diesem Abend fort, während sich der Platz um die Hauptbühne sowie die anderen Festareale des Rheinuferfests mehr und mehr füllten.

„Gelungener Start“

„Wir freuen uns über einen gelungenen Start in die dritte Auflage des Rheinuferfests und sind sehr gespannt auf den weiteren Verlauf dieses sommerlichen Event-Highlights im öffentlichen Raum unserer Stadt. Mit dem Ludwigshafener Stadtlauf am Samstag und der Integration des Festivals Jazz am Rhein am Sonntag konnten wir das Festprogramm in diesem Jahr nochmals deutlich erweitern und setzen dadurch in Sachen Kultur und Sport zusätzliche attraktive Akzente“, sagte Christoph Keimes, Geschäftsführer der Lukom, die das Rheinuferfest veranstaltet.

Eröffnung auf der Bühne mit (von links): Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes, Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller, OB Jutta Steinruck und Ralph Schwoll von RPR1. Foto: T. Kleb Besucher am Rheinufer. Foto: Moray Blick auf die Streetfood-Meile. Foto: Moray Biergartenatmosphäre vor der Rhein-Galerie Foto: Moray Horsch mol hi auf der Bühne. Foto: Moray Foto 1 von 5

Ab 22.15 Uhr setzte die Partyband Grand Malör den musikalischen Schlusspunkt am Eröffnungsabend und rockte das feierfreudige Publikum bis tief in die Nacht.

36-Jähriger in Gewahrsam genommen

Die Polizei spricht zum Festauftakt von einem Besucheraufkommen von zeitweise bis zu 3500 Gästen. Der Abend sei überwiegend friedlich verlaufen. Neben kleineren Streitigkeiten sei es zu einer Körperverletzung gekommen. Wegen seines Verhaltens und seines hohen Alkoholisierungsgrads wurde ein 36-jähriger Ludwigshafener in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus sei der erste Festtag ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Noch unklar war bis zum Mittag, ob das Abendprogramm wegen der Unwetterwarnung wie geplant stattfinden kann und ob das Klassik-Open-Air der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Sonntagmittag vom Platz der Deutschen Einheit in den Pfalzbau verlegt wird. Eine Entscheidung wird für den späteren Samstagmittag erwartet.