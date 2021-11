„Mein Ludwigs“ heißt das neue Wohnbauprojekt der d.i.i.- Gruppe, das ab kommendem Jahr an der Ecke Halbergstraße/Roonstraße im Stadtteil Süd entstehen soll. Geplant sind 339 Wohneinheiten.

Ab 2022 soll „Mein Ludwigs“ mit einer geplanten Wohnfläche von insgesamt 28.024 Quadratmetern gebaut werden, wie die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG mitteilt. Das Projekt liegt fußläufig zum Rhein und soll 339 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohneinheiten mit einer Größe von 30 bis 169 Quadratmetern umfassen. Zusätzlich seien Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 215 Quadratmetern sowie 420 Tiefgaragenstellplätze und 678 Fahrradstellplätze vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. „Die künftigen Bewohner des ,Mein Ludwigs’ werden von allen Vorzügen einer zentralen Lage und modernen Bauweise profitieren. Dazu gehört auch eine nachhaltige Energieerzeugung, die einen verringerten CO 2 -Ausstoß sowie deutlich niedrigere Verbrauchskosten ermöglicht“, kündigt d.i.i.-Vorstand Frank Wojtalewicz an.

Auch Townhouses geplant

Der Entwurf für „Mein Ludwigs“ an der Halbergstraße/Ecke Roonstraße stammt vom Architekturbüro Stefan Forster Architekten. Das Areal soll verkehrsfreie Wege, vier begrünte Innenhöfe sowie elf integrierte zweistöckige Townhouses mit jeweils vier bis fünf Zimmern und einer Größe von 128 bis 185 Quadratmetern beinhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die insgesamt 339 Wohneinheiten werden teils mit Loggien, Terrassen oder Balkonen ausgestattet.

Die d.i.i. Gruppe wurde 2006 gegründet und ist eigenen Angaben zufolge ein integriertes Wohnungsunternehmen mit den Standbeinen Bestandsentwicklung und Neubau. Der Aufbau und das Management von Wohnimmobilienportfolios für Investoren bilden das Kerngeschäft der Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt etwa 190 Mitarbeiter in der Zentrale in Wiesbaden und an weiteren lokalen Standorten.