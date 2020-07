Wohin geht die Reise? Corona hat nicht nur unseren Alltag verändert, sondern auch zahlreiche Urlaubspläne verhagelt. Beziehungsweise: Menschen haben kurzfristig umdisponiert, weil Flüge storniert wurden. Wir wollen von unseren Lesern wissen, wie und wo sie ihre Ferien verbringen. Schicken Sie uns einfach ein Bild per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de und schreiben Sie uns, wohin für Sie die Reise geht. Bleiben Sie zu Hause, haben Sie ein neues Ziel in Deutschland ins Auge gefasst, oder zieht es Sie allen Umständen zum Trotz dennoch ins (benachbarte) Ausland? Die Fotos und die kleinen Geschichten dazu werden wir demnächst auf einer Sonderseite veröffentlichen.