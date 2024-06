Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Gerätturnen in Stadecken-Elsheim holten sich die Nachwuchsturner des TB Oppau fünf Podestplätze.

Die Jungs von Cheftrainer Bernd Stoffel-Löffler vom TB Oppau hatten sich bei den Pfalzmeisterschaften im April schon einige gute Platzierungen geholt. Die Turner der Altersklassen 7, 8 und 9/10 Jahre mussten sich einem Pflichtprogramm nach Vorlage des Deutschen Turner-Bundes stellen und konnten Bonuselemente hinzufügen. Schon nach den ersten Geräten zeigte sich die Klasse der jungen TB-Athleten, sie führten schnell die Ergebnislisten an. Sie erturnten sich teils einen so großen Vorsprung, dass die Wertung des Bonuselements nicht den Ausschlag gab. So hatten Toni Dietz und Henry Neudecker am Reck beide einen Absturz, was ihre Führungsposition jedoch nicht gefährdete. Am Pilz (Vorstufe zum Pauschenpferd) erturnten sie sich beste Wertungen. Nach dem dreistündigen Wettkampf wartete das Turn-Team Oppau mit einer überzeugenden Bilanz auf: In der AK 7 heißt der Rheinland-Pfalz-Meister Toni Brunholz. Frederik Friedla belegte Rang fünf. Die AK 8 gewann Henry Neudecker als Meister, Conner Fynn Bikar wurde Dritter. In der AK 9/10 errang Toni Dietz die Goldmedaille, Eli Heberle erturnte Silber. Im Pflichtprogramm 10 belegte David Krämer den fünften Rang. Mit 7 von 29 Teilnehmern fünfmal auf dem Podest zu stehen, macht Hoffnung für die Mannschaftsmeisterschaften im Herbst. Es bleibt laut Trainern Zeit genug, die Bonuselemente zu festigen.