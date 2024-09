Mit jeweils bescheiden-realistischen Erwartungen starten am Samstag, 19.30 Uhr, der VfK Schifferstadt und der ASV Ludwigshafen in die neue Saison der Rheinland-Pfalz-Liga der Ringer:

Beide Teams gehen davon aus, dass sie bei der Vergabe des Meistertitels nur krasse Außenseiter sein werden. „Haushoher Favorit unter den acht Landesligisten ist die zweite Mannschaft des Bundesligisten ASV Mainz 88, die sich als Titelverteidiger gegenüber dem Vorjahr sogar noch einmal verstärkt hat,“ meinen VfK-Chef Thorsten Libowsky und der Sportliche ASV-Leiter Mike Gössner unisono. Schifferstadt will wieder als Vizemeister die Runde beenden, Ludwigshafen wie im Vorjahr als Dritter.

Die Ausgangspositionen am ersten der insgesamt 14 Kampftage sind unterschiedlich: Der VfK ist am Samstag im Heimkampf in der Neuen Kreissporthalle am Neustückweg gegen den letztjährigen Tabellenletzten AV 03 Speyer wieder klarer Favoriten; da wird der ASV in der Sporthalle der Realschule Plus an der Friesenheimer Virchowstraße gegen die Wrestling Tigers II Rhein Nahe schon deutlich mehr gefordert sein. In der vergangenen Saison gewannen die VfK-Athleten gegen die mit nur sechs Ringern angetretenen Speyerer 40:0. Auch im Auswärtskampf in Speyer kamen die Schifferstadter in der vergangenen Runde zu einem klaren 28:7-Sieg.

Jugend kämpft vorher

Anders lief es im vergangenen Jahr für die ASV-Ringer: Auswärts gewannen sie etwas überraschend bei der Zweitliga-Reserve der Wrestling Tigers (die in dieser Saison als VfL Bad Kreuznach auf die Zweitliga-Matte gehen) mit 19:16 Punkten, während sie in eigener Halle mit 14:20 Punkten den Kürzeren zogen. Dabei kamen sie in den zehn Kämpfen sogar zu fünf Einzelsiegen durch Mohammed Karim Faizi (2:0), Kevin Lehr (3:0), Malik Nurmatov (4:0), Rahimi Saffiulah (1:0) und Nasar Sediqi (4:0), die jedoch insgesamt nur 14 statt der möglichen 20 Punkte einbrachten. Außerdem hatten die Ludwigshafener die 130-Kilo-Klasse nicht besetzt und gaben kampflos vier Punkte ab. Folge: Der Gesamtkampf ging mit 14:20 Punkten gegen die Nahemannschaft verloren.

Am Samstag startet bereits um 17.30 Uhr die pfälzische Ringer-Schülerliga mit dem Kampf zwischen dem VfK Schifferstadt und dem AV 03 Speyer in die neue Runde. Die Schifferstadter Zuschauer können sich also bereits zwei Stunden vor dem Hauptkampf auf die neue Ringersaison einstimmen.