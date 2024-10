Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat in der Rheinland-Pfalz-Liga der Ringer der ersatzgeschwächte ASV Ludwigshafen einen Mannschaftskampf mit einem Punkt Differenz verloren. Der VfK Schifferstadt hatte dagegen leichtes Spiel.

Nach dem dramatischen 18:19 im Heimkampf gegen den VfL Schifferstadt folgte nun eine nicht minder aufregende 19:20-Niederlage bei der WKG Metternich/Rübenach/Boden. Weit weniger spannend machte es der VfK Schifferstadt: Er gewann in eigener Halle gegen den VfL Bad Kreuznach II souverän mit 26:10 Punkten und bleibt in der Tabelle als Dritter (8:2 Punkte) auf Tuchfühlung mit dem angestrebten zweiten Platz. Neuer Tabellenführer ist Vorjahresmeister ASV Mainz 88 II (10:0) nach seinem 22:13-Sieg im Spitzenkampf gegen den bisherigen Ersten Alemannia Nackenheim (10:2).

Die Entscheidung über den Gesamtsieg zwischen der Rheinland-Kombination und dem ASV Ludwigshafen fiel in der Ahrbachhalle in Boden im 75-Kilo-Freistil zwischen dem Rheinländer Vitali Sokolovskyi und dem Ludwigshafener Malik Nurmatov. Der ging am Ende zwar als klarer 22:9-Punktsieger von der Matte, es fehlten aber zwei Punkte für einen vorzeitigen Sieg mit technischer Überlegenheit: Dann hätte er im einzigen Kampf über die volle Sechs-Minuten-Distanz statt drei die Optimalzahl von vier Punkten in die Wertung eingebracht und der Mannschaftskampf wäre mit 20:20 Punkten unentschieden ausgegangen.

Schifferstadt ohne Mühe

Jede Mannschaft freute sich über jeweils fünf Einzelsiege oder -wertungen. Schultersieger für den ASV Ludwigshafen wurden Udo Mehner nach 4:20 Minuten gegen Juhak Jalia, Kevin Lehr gegen Samirullah Ömarkhiel (1:22) und Can Dogukan Kara gegen Dirk Zawetzki (1:57), Gegner Marc Wilhelmy von Osman Karadavut hatte Übergewicht und verlor schon an der Waage. Schulterniederlagen gab es für Leon Streibl gegen Simon Dieterle (0:47), Serkan Yel gegen Timur Tsiupka (1:57), Solaty Bordiya gegen Tim Kisner (1:38) und Christian Rauschecker gegen Dominic Zeigermann (0:42). Stiven Jovanovic verlor gegen Samir Shojai (4:54) wegen technischer Überlegenheit seines Kontrahenten.

In Schifferstadt standen David Höll und Kevin Mankov schon beim Wiegen als Sieger fest, weil die Kreuznacher ihre Klassen nicht besetzt hatten. So kam die zweite Mannschaft des Zweit-Bundesligisten von der Nahe nur zu drei Siegen für Mohamed Esleem gegen Artur Richter, Jason Götze (Übergewicht von Mustafa Ak) und Satici Selim gegen Ramazan Akgün (7:1). Einzelsieger für die Schifferstadter wurden Musa Günes gegen Jammy Götze (2:18), Marc Fischer gegen Parsa Rasoli (2:47) und Okan Lyutvi gegen Andreas Theuß (3:38). Einen Schultersieg holten Müslüm Duran gegen Nikita Hörner (1:16) und 7:0-Punktsieger Jan Briegel gegen Kevin Haaf.