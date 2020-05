Noch bis 1. Juli saniert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zwei Brücken der Rhein-Haardtbahn (RHB) zwischen Ruchheim und Maxdorf. Da eine Brücke die A 61 nördlich in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen (A 61/A 650) quert, kommt es laut RNV während der gesamten Bauzeit rund um den Baustellenbereich zu zeitweiligen Fahrbahnverengungen und -reduzierungen sowie zu Geschwindigkeitsbegrenzungen und Sperrungen.

Fahrbahnen werden auf eine Spur reduziert

An mehreren Wochenenden im Mai und Juni sind auf der A 61 wegen der Sanierungsarbeiten weitere Änderungen der Verkehrsführung notwendig. Von 15. Mai bis 15. Juni, jeweils freitags, 20 Uhr, bis montags, 5 Uhr, werden an vier Wochenenden die Fahrbahnen im Bereich der Brücke in beiden Richtungen von zwei Spuren auf eine Spur reduziert. Für den Verkehr stehen dann in beiden Richtungen jeweils die äußere Fahrbahn und teilweise die Beschleunigungsstreifen bereit. Die inneren Fahrbahnen sind über die Wochenenden gesperrt. Im Baustellenbereich rund um die Brücke gilt ein Tempolimit von 60. Am Pfingstwochenende (29. Mai bis 1. Juni) wird nicht gearbeitet. Weitere Infos im Netz unter www.rnv-online.de/rhb.