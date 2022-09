Der Seniorentreff der Seniorenförderung „Komm R(h)ein Rheingönheim“ – am Freitag eher „Komm unter den Regenschirm“ – hat zum zwölften Mal mit der Wohnbaugesellschaft GAG und der Stadt das Nachbarschaftsfest in Rheingönheim gefeiert.

Anstatt wegen der sintflutartigen Regenfälle das Weite zu suchen, drängten sich die Gäste unter die Schirme, 40 Kinder warteten relativ geduldig in einem Raum auf ihre Auftritte in den Regenpausen, Helfer wischten nicht nur einmal Tische und Bänke trocken.

„Das ist es, was Rheingönheim auszeichnet. Die Vereine hier sind sehr aktiv. Trotz zwei Jahre Corona-Pause sind die Vereine bei den Netzwerktreffen immer dabei und haben dieses Fest wieder auf die Beine gestellt“, zeigte sich Christine Kneesch, Abteilungsleiterin der Seniorenförderung, begeistert.

Von den ganz Kleinen bis hin zum betagten Senior wurde das Bühnenprogramm gestaltet: Der Seniorenchor eröffnete musikalisch, die Kinder der Kindertagesstätten Brückweg und St. Joseph grüßten mit Gesang, die Mozartschüler tanzten so beschwingt wie die Senioren-Line-Dance-Gruppe vom Vitalzentrum unter der Leitung von Lotte Daum oder die Gymnastikgruppe unter der Leitung von Marianne Rüdebusch. Die Kinder des Reitclubs Südwest zeigten eine spannende Voltige auf dem Holzpferd. Das Ende gestaltete das Duo „Music4Benefit“, Gesang und Gitarre, mit Hits und Schlagern.

„Eigentlich der Super-GAU“

Der Seniorentreff „Komm R(h)ein Rheingönheim der Seniorenförderung der Stadt und das Seniorenwohnhaus Heinrich Wälker, dessen Wohnungen durch die GAG angeboten werden, verstehen sich ganz bewusst als Einrichtungen, die offen sind für eine aktive Zusammenarbeit mit den Bürgern und Institutionen des Stadtteils .

Die beiden Sozialarbeiter Benno Biedermann von der GAG und Thomas Martin von der Seniorenförderung zeigten sich angetan vom großen Besucheransturm und reagierten flexibel und gelassen auf die regenbedingten Planänderungen. „Dieses Wetter ist eigentlich der Super-GAU für so ein Fest. Aber es ist wirklich toll, keiner läuft davon, alle bleiben gelassen. Wir dürfen heute hier rund 250 Gäste begrüßen“, freute sich Benno Biedermann.

Wer nicht auf der Bühne aktiv war, war es dahinter und davor: der Seniorenrat an der Popcornmaschine und am Spiel „Ruhige Hand“, der Reitverein am Grill, die Kindertagesstätte St. Joseph am Waffeleisen, bei der Tombola und dem Kinderschminken, die Kindertagesstätte beim Froschspiel und der TV Rheingönheim an der Kaffeemaschine und an den Kuchenplatten. Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) hatte Infos über und die Chronik Rheingönheims mitgebracht.