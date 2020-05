Die Rheingönheimer werden die Postfiliale in ihrem Stadtteil bald an einem neuen Standort finden: Wie Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) mitteilt, wird der Betreiber der Lotto-Annahmestelle (Hauptstraße/Ecke Kornackerstraße) ab 1. August die Post-Angebote mit übernehmen. „Die Verträge mit der Post sind alle unterschrieben. Als Ortsvorsteher bin ich froh, dass uns die Filiale erhalten bleibt, was heute nicht selbstverständlich ist“, sagt Wißmann. Er dankt auch dem Betreiber der Lotto-Annahmestelle, dass er das Zusatzangebot übernimmt. Bis zum Wechsel bleibt die Post-Filiale am bisherigen Standort in der Hauptstraße/Ecke Eisenbahnstraße. Der Betreiber des dortigen Ladens wolle die Post-Geschäfte aber nicht weiterführen. „Daher haben wir verschiedene Gespräche im Stadtteil geführt und zum Glück auch eine Lösung gefunden“, so Wißmann.