Die Stadt Ludwigshafen erhält mehr als zwei Millionen Euro für die Sanierung der Bezirkssportanlage Rheingönheim. Die Bundestagsabgeordneten Doris Barnett (SPD) und Torbjörn Kartes (CDU) freuen sich nach eigenen Angaben, dass die dringend benötigten Fördermittel bewilligt wurden.

Jedes Jahr können sich Kommunen aus ganz Deutschland für die Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewerben. Ein Zuschlag ist dabei keineswegs gewiss, da die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der positiv beschiedenen Anträge weit übersteigt.

Normalerweise liegt der Eigenanteil, den die Kommunen bei ihren Förderprojekten selbst tragen müssen, nach SPD-Angaben bei 55 Prozent. Im Falle der Stadt Ludwigshafen, die sich in einer Haushaltsnotlage befindet, beträgt die Finanzierungsquote des Bundes 90 Prozent. Der Bund steuert demnach 2,03 Millionen Euro für die Sportanlage zu, sodass in Summe mit den kommunalen Eigenmitteln die für den ersten Bauabschnitt benötigten rund 2,3 Millionen Euro erreicht werden.

Spielbetrieb nur erschwert möglich

Die 1977 erbaute Bezirkssportanlage Rheingönheim am südlichen Ortsrand ist in keinem guten Zustand. Seit Jahren ist der Spielbetrieb nur erschwert und je nach Witterung nur in einem begrenzten Zeitraum möglich. In ihrem jetzigen Zustand wäre die Anlage ohne Umbau auf Dauer nicht mehr zu betreiben. Daher sollen nun ein normgerechtes Kunstrasenspielfeld, eine neue Kurzstreckenlaufbahn sowie eine Weitsprunganlage mit Kunststoffbelag für den Schulsport angelegt werden. Das vorhandene Tennenspielfeld soll ebenfalls einen Kunstrasenbelag bekommen.

Anfallendes Regenwasser soll künftig in einer Zisterne gesammelt und für die Beregnung der Anlage genutzt werden. Der Überlauf soll vor Ort versickern und so dem Kreislauf wieder zur Verfügung stehen.